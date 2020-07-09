Помпео рассказал о планах США по дальнейшему финансированию ВОЗ
Помпео отметил, что Администрация президента обсудит этот вопрос с конгрессом, чтобы определить судьбу уже выделенных денег в ответе на вопрос, будут ли Штаты выполнять обязательства перед организацией до 6 июля будущего года.
«Мы все сделаем правильно. Однако президент (Дональд Трамп — прим. ред.) предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций», — процитировал Помпео «Царьград».
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США проинформировали Генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Генеральный секретарь должен был удостовериться, что Штаты выполнили все условия для выхода из организации.
Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, так как ее руководство отказалось от проведения преобразований, о которых просила Администрация США.