Помпео рассказал о планах США по дальнейшему финансированию ВОЗ

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал о планах США по дальнейшему финансированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после выхода из нее. По его словам, страна больше не желает выделять средства для ВОЗ.

Помпео отметил, что Администрация президента обсудит этот вопрос с конгрессом, чтобы определить судьбу уже выделенных денег в ответе на вопрос, будут ли Штаты выполнять обязательства перед организацией до 6 июля будущего года.

«Мы все сделаем правильно. Однако президент (Дональд Трамп — прим. ред.) предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций», — процитировал Помпео «Царьград».

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что США проинформировали Генсека ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Генеральный секретарь должен был удостовериться, что Штаты выполнили все условия для выхода из организации.

Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, так как ее руководство отказалось от проведения преобразований, о которых просила Администрация США.