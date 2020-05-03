Помпео рассказал о доказательствах сокрытия Китаем информации о вспышке 2019-nCoV

«Мы можем подтвердить, что Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, некоторые доступны публично», — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что власти Уханя пытались «заглушить» тех, кто пытался сообщить миру о том, что происходит в мегаполисе. Помпео назвал ситуацию «классической коммунистической дезинформацией». Он повторил о намерении президента США Дональда Трампа наказать всех, кто к этому причастен.

Ранее Помпео заявил, что виновные в сокрытии информации из Уханя и пандемии понесут ответственность, а пока Штатам необходимо позаботиться о восстановлении экономики. Время для обвинений еще настанет.

Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция распространилась по всему миру. ВОЗ 11 марта объявила о пандемии. За четыре месяца с небольшим 2019-nCoV подхватили более 3,4 миллиона жителей Земли.