Помпео рассказал, как США планируют сменить власть в Венесуэле

США намерены сменить режим в Венесуэле. Вашингтон уже работает над проектом вместе с союзниками и партнерами, надеясь отстранить от президентства действующего главу государства Николаса Мадуро.

О планах Соединенных Штатов рассказал в интервью колумбийскому телеканалу Caracol госсекретарь США Майк Помпео. Результатом работы станет уход Мадуро и проведение «свободных и справедливых выборов» венесуэльским народом.

«Мы ведем диалог с представителями Южной и Центральной Америк, Европы — с представителями стран всего мира, чтобы добиться этого результата», — подчеркнул Помпео.

По его словам, разработанная для смены власти в Венесуэле стратегия «работает фундаментально». США, обратил внимание глава Госдепа, будут и впредь действовать в этом направлении.

«Мы <…> укрепили венесуэльский народ, дали ему понять, что мир стоит на его стороне», — заявил Помпео.

Он напомнил, что Хуана Гуайдо признали законным лидером Венесуэлы «почти пять десятков стран». Против действующего режима американцами введены «жесткие санкции». Таким образом, объяснил Помпео, ему будет сложнее нанести «дальнейший ущерб народу».

США, заключил он, предстоит еще много работы, результаты которой обеспечат венесуэльцев «более светлым, лучшим и процветающим будущим».

Правильность выработанной Вашингтоном стратегии госсекретарь проиллюстрировал развалом СССР.

«Бывший госсекретарь США Бейкер (Джеймс — прим. ред.) говорил, что до падения Советского Союза никто не верил в работоспособность подобной стратегии. А потом это сработало», — заметил Помпео.