Помпео раскрыл планы США по созданию ракет средней и меньшей дальности
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео поблагодарил президента страны Дональда Трампа за усиление НАТО. Видео его выступления на предвыборном общенациональном съезде Республиканской партии опубликовано в Twitter главы Белого дома.
«Благодаря президенту Трампу <…> Америка вышла из вредного договора (ДРСМД — прим. ред.). Благодаря этому наша страна сможет строить ракеты, чтобы сдержать российскую агрессию», — заявил Помпео.
Он подчеркнул, что Трамп содействовал усилению НАТО, а у Украины благодаря американскому лидеру есть оборонительные оружейные системы.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года по своей инициативе. Вашингтон обвинил Россию в отказе уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729. В российском МИД во время подведения итогов года без ДРСМД заметили, что в РФ немедленно отреагируют на размещение американцами наземных ракет в разных регионах мира.