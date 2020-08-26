Помпео раскрыл планы США по созданию ракет средней и меньшей дальности

В США хотят приступить к созданию ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон намерен таким образом сдерживать «российскую агрессию».

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео поблагодарил президента страны Дональда Трампа за усиление НАТО. Видео его выступления на предвыборном общенациональном съезде Республиканской партии опубликовано в Twitter главы Белого дома.

«Благодаря президенту Трампу <…> Америка вышла из вредного договора (ДРСМД — прим. ред.). Благодаря этому наша страна сможет строить ракеты, чтобы сдержать российскую агрессию», — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что Трамп содействовал усилению НАТО, а у Украины благодаря американскому лидеру есть оборонительные оружейные системы.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа 2019 года по своей инициативе. Вашингтон обвинил Россию в отказе уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729. В российском МИД во время подведения итогов года без ДРСМД заметили, что в РФ немедленно отреагируют на размещение американцами наземных ракет в разных регионах мира.