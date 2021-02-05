Помпео раскритиковал речь Байдена о возвращении Америки

Он прокомментировал первое большое выступления Байдена. Глава Белого дома заявил, что «Америка вернулась». В частности, он заверил, что дипломатия вновь стало центром внешней политики. Он подчеркнул, что проводившаяся экс-президентом Дональдом Трампом политика изоляционизма уходит в прошлое.

«Имеет ли он в виду, что Америка вернулась к тому времени, когда под контролем „Исламского государства“* был халифат, который по территории был равен Великобритании? Я надеюсь, что нет. Президент Трамп и наша команда с этим разобрались», — высказался Помпео.

Также бывший госсекретарь задался вопросом, расценивать ли фразу «Америка вернулась» как то, что Китай «снова будет ни во что нас не ставить», а миллионы рабочих мест в Канзасе или Южной Каролине будут уничтожены.

Политик опасается, что Байден и его администрация будут налаживать диалог с Ираном, общаться с ним, как с другом, предоставлять «150 миллионов наличными».

«Я не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме, — заключил Помпео.

Он выразил надежду, что внешний курс страны все же будет похож на тот, что был при Трампе.

Недавно стало известно о том, что Байден пересмотрит решение Трампа о выводе американских военных из Германии. Пентагон запланировал провести мониторинг ситуации с американскими военными по всему миру.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.