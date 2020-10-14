Помпео раскритиковал появление России в Совете ООН по правам человека

То, что Россия, Куба и Китай стали членами СПЧ (Совет по правам человека) ООН, говорит о правильности принятого два года назад США решения о выходе из организации. Такое заявление сделал американский госсекретарь Майкл Помпео.

По его словам, Соединенные Штаты перед выходом из СПЧ призывали страны — члены ООН реформировать совет.

«К сожалению, эти призывы остались без внимания и сегодня Генеральная ассамблея ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу», — говорится в сообщении госсекретаря США.

Политик напомнил, что членом СПЧ в прошлом году стала Венесуэла. Он считает, что попадание таких государств в совет говорит о правильности решения Штатов выйти из организации и использовать другие возможности и площадки для защиты прав человека.

Ранее постпредство России при отделении ООН в Женеве заявило в Twitter, что РФ избрана в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. Дипломаты отметили, что за это решение проголосовали 158 стран.

Также теперь в состав совета входят Франция, Великобритания, Мексика, Украина, Китай, Боливия, Габон, Куба, Малави, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан. Новые члены СПЧ начнут свою деятельность с 1 января 2021 года.