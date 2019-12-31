Помпео проверит проведение реформ на Украине

«Визит госсекретаря на Украину направлен на поддержание суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ и подтверждение важности стратегического партнерства», — сообщил представитель Госдепа США.

Кроме того, сообщил «Царьград», запланированы встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, главами МИД и Министерства обороны. На них обсудят антикоррупционные реформы.

Госдепартамент отметил и другую важную цель визита: демонстрацию поддержки Украины «по противодействию российской агрессии и дезинформации».

Сообщается, что после визита в Киев Помпео отправится в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.