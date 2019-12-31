    31 декабря 2019, 01:51

    Помпео проверит проведение реформ на Украине

    Ирина Нагайникова

    Госсекретарь США Майк Помпео нанесет визит в Киев 3 и 4 января. В ходе поездки он проверит, как Украина проводит реформы по борьбе с коррупцией, а также подтвердит поддержку Соединенными Штатами Украины. Об этом сообщил ТАСС.

    «Визит госсекретаря на Украину направлен на поддержание суверенитета и территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ и подтверждение важности стратегического партнерства», — сообщил представитель Госдепа США.

    Кроме того, сообщил «Царьград», запланированы встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, главами МИД и Министерства обороны. На них обсудят антикоррупционные реформы.

    Госдепартамент отметил и другую важную цель визита: демонстрацию поддержки Украины «по противодействию российской агрессии и дезинформации».

    Сообщается, что после визита в Киев Помпео отправится в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.