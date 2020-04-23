Помпео: происхождение коронавируса неизвестно
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не обладают неопровержимыми доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранное издание.
По словам Помпео, неизвестно происхождение коронавируса. Необходимо провести расследование, чтобы выяснить, откуда он появился.
Госсекретарь США рассказал, что Китай препятствует расследованию и не дает доступ к лабораториям Уханя. Из-за этого попытки Соединенных Штатов узнать происхождение вируса нового типа остаются тщетными.