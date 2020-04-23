Помпео: происхождение коронавируса неизвестно

По словам Помпео, неизвестно происхождение коронавируса. Необходимо провести расследование, чтобы выяснить, откуда он появился.

Госсекретарь США рассказал, что Китай препятствует расследованию и не дает доступ к лабораториям Уханя. Из-за этого попытки Соединенных Штатов узнать происхождение вируса нового типа остаются тщетными.