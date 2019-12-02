Помпео призвал объединиться с ЕС против «российской угрозы»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с новым руководством ЕС в части противодействия угрозам, исходящим от России, а также от Китая и Ирана. Так Помпео поздравил новый состав Еврокомиссии и ее главу Урсулу фон дер Ляйен с началом работы.

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с этой новой руководящей группой, а также с Европейским парламентом, его председателем Давидом Сассоли и государствами — членами Евросоюза для достижения наших общих целей», — подчеркнул Помпео. Его заявление процитировал ТАСС.

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Как указал госсекретарь, в Вашингтоне «общими целями» считают укрепление торговых отношений между США и ЕС, продвижение европейской энергетической независимости, противостояние общим вызовам безопасности и демократическим ценностям. Американский дипломат подчеркнул, что вызовы демократии и безопасности на планете бросают, конечно же, Россия, Коммунистическая партия Китая, а также Иран.

Сейчас Вашингтон нацелен на укрепление партнерства с ЕС. Как добавил Помпео, «в целях обеспечения мирного и успешного будущего».

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что Москва готова к конструктивному диалогу в ЕС. Об этом глава российского государства указал в поздравительной телеграмме, направленной в адрес Ляйен. Новая глава Еврокомиссии в свою очередь заявила, что Кремль не прощает никому «слабости» и потому опасен на мировой арене.