Помпео пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за задержания Колесниковой

Заявление было сделано после исчезновения в Минске члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и двух ее соратников — исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова и главы пресс-службы организации Антона Родненкова.

По свидетельствам очевидцев, утром 7 сентября люди в гражданской одежде затащили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь». С тех пор до нее никто не мог дозвониться.

Кравцов и Родненков выехали на Украину. На пресс-конференции они рассказали, что их вывезли из страны под угрозой возбуждения уголовных дел. Колесникова, по их словам, порвала свой паспорт, после чего ее задержали.

В штабе Виктора Бабарико, которого на президентских выборах представляла Колесникова, рассказали, что она находится в Мозырском погранотряде. Официально белорусские власти этого не подтверждали.

Помпео напомнил белорусским властям «об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных».

«Мы высоко оцениваем мужество госпожи Колесниковой и белорусского народа в мирном отстаивании своего права избирать своих лидеров на свободных и справедливых выборах перед лицом неоправданного насилия и репрессий со стороны белорусских властей, в том числе дерзких избиений мирных демонстрантов среди бела дня», — сказано в пресс-релизе.