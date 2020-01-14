Помпео: посольства были в курсе об угрозах от Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посольства знали о готовящихся атаках Ирана до убийства генерала Касема Сулеймани. Так он опроверг информацию о том, что посольства не знали, что их защищают.

«Что касается утверждений, будто официальные лица в посольствах не были уведомлены, это не просто ложь, это опасно и является преднамеренным подрывом действий администрации по защите замечательных мужчин и женщин, которые работают в наших посольствах», — сказал Помпео в интервью Fox News.

По его словам, власти не только уведомили посольства, но и сделали все возможное для обеспечения безопасности американцев, в том числе были заготовлены подкрепления на случай, «если что-то пошло бы не так».

Помпео повторил, что перед убийством Сулеймани данные разведки свидетельствовали о «растущей угрозе от действий иранского генерала». По словам госсекретаря, Сулеймани ездил в Бейрут, Дамаск и Багдад с явным намерением нанести удар по американцам.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что посольства получали предупреждения с общей информацией, но в них не было предупреждений конкретным посольствам. Один высокопоставленный сотрудник Госдепа якобы был «шокирован», когда администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот намеревался атаковать посольства США.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 3 января. В результате атаки погиб известный иранский военачальник, глава элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.