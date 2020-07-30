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    30 июля 2020, 19:55

    Помпео посчитал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»

    Алена Макаренко

    Коммунистическая партия Китая (КПК) представляет собой «центральную угрозу современной эпохи». С таким заявлением госсекретарь США Майк Помпео выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США. Его процитировал ТАСС.
    Помпео посчитал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»

    При этом благодаря усилиям Америки международное сообщество осознало «угрозу Коммунистической партии Китая».

    Вашингтон ввел санкции «против китайского руководства», а также компаний из КНР. Кроме того, США прекратили действие особого статуса для Гонконга и закрыли консульство в Хьюстоне, потому что «оно было логовом шпионов».

    Слушания в комитете были освящены бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, отметило ИА НСН.

    Ранее США решили организовать международную коалицию для противостояния КНР. Об этом Помпео заявил в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. В частности, госсекретарь США обвинил Пекин в систематическом нарушении международного права. Для примера он привел ситуацию в Южно-Китайском море, упомянул конфликт между Китаем и Индией и напомнил о роли КНР в распространении коронавирусной инфекции в мире.

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