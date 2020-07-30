Помпео посчитал Коммунистическую партию КНР «угрозой современной эпохи»

При этом благодаря усилиям Америки международное сообщество осознало «угрозу Коммунистической партии Китая».

Вашингтон ввел санкции «против китайского руководства», а также компаний из КНР. Кроме того, США прекратили действие особого статуса для Гонконга и закрыли консульство в Хьюстоне, потому что «оно было логовом шпионов».

Слушания в комитете были освящены бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год, отметило ИА НСН.

Ранее США решили организовать международную коалицию для противостояния КНР. Об этом Помпео заявил в Лондоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. В частности, госсекретарь США обвинил Пекин в систематическом нарушении международного права. Для примера он привел ситуацию в Южно-Китайском море, упомянул конфликт между Китаем и Индией и напомнил о роли КНР в распространении коронавирусной инфекции в мире.