Помпео пообещал России неприятности за «сговор» с талибами
«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придется заплатить огромную цену», — заявил Помпео в беседе с Radio Liberty. Его слова приводит газета «Известия».
Майк Помпео также уточнил, что уже обсуждал эту тему с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ранее о возможном «сговоре» России и боевиков «Талибан»* писала газета The Washington Post. По словам журналистов, из-за этого «сговора» погибли несколько американских солдат. Однако никаких ссылок на источники и доказательств издание не предоставило. Более того, позднее информацию о «сговоре» опровергла разведка США и Белый дом. МИД России объяснил публикацию провокацией.
Ранее Майк Помпео допустил введение жестких санкций в отношении Белоруссии из-за недостоверных результатов выборов и действий силовиков.
*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.