Помпео пообещал России неприятности за «сговор» с талибами

Если Россия сотрудничает с боевиками запрещенного движения «Талибан»*, то ей придется заплатить «огромную цену» за такой сговор. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

«Если русские предлагают деньги за убийство американцев или других граждан из западных стран, то придется заплатить огромную цену», — заявил Помпео в беседе с Radio Liberty. Его слова приводит газета «Известия».

Майк Помпео также уточнил, что уже обсуждал эту тему с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее о возможном «сговоре» России и боевиков «Талибан»* писала газета The Washington Post. По словам журналистов, из-за этого «сговора» погибли несколько американских солдат. Однако никаких ссылок на источники и доказательств издание не предоставило. Более того, позднее информацию о «сговоре» опровергла разведка США и Белый дом. МИД России объяснил публикацию провокацией.

Ранее Майк Помпео допустил введение жестких санкций в отношении Белоруссии из-за недостоверных результатов выборов и действий силовиков.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.