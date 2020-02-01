Помпео пообещал обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — сказал Помпео, его цитирует ТАСС.

Майк Помпео сейчас находится с визитом в Белоруссии, это первое его посещение страны в качестве госсекретаря. На пресс-конференции по итогам переговоров он заявил, что президент Лукашенко заверил его в незыблемости независимости и суверенитета Белоруссии.

Белоруссия последние годы закупала нефть только у России, однако в этот раз страны не могут договориться уже полтора месяца. По данным СМИ, вопрос с поставками нефти возник, поскольку Минск просил убрать премию к контрактной цене нефти, что составляет 10 долларов на тонну.

Помпео отправился в Европу с целью совершить серию визитов. Он уже встретился с премьер-министром Британии Борисом Джонсом. Оттуда он отправился в Киев, затем — в Белоруссию, дальше Помпео поедет в Узбекистан и Казахстан.