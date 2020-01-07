Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Ираке
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео побеседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы разговора обнародовала официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус.
Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Американский госсекретарь выразил благодарность украинскому лидеру за осуждения нападения на посольство США, которое расположено в Багдаде.
В беседе собеседники затронули тему переноса визита Помпео в столицу Украины.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео должен был посетить Киев в начале января. Из-за нападения на американское посольство в Багдаде, случившееся 31 декабря 2019 года, поездка была перенесена.