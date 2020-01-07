Помпео поблагодарил Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Ираке

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Американский госсекретарь выразил благодарность украинскому лидеру за осуждения нападения на посольство США, которое расположено в Багдаде.

В беседе собеседники затронули тему переноса визита Помпео в столицу Украины.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео должен был посетить Киев в начале января. Из-за нападения на американское посольство в Багдаде, случившееся 31 декабря 2019 года, поездка была перенесена.