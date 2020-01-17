Помпео отозвался на смену правительства в России

Вашингтон будет следить за развитием ситуации после смены правительства в России. По мнению, госсекретаря США Майка Помпео, вряд ли отношения между странами изменятся.

В интервью на американском радио он подчеркнул, что нужно сначала оценить обстановку.

«С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве», — цитирует Помпео РИА «Новости».

После обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, на котором он, в частности, озвучил необходимость принятия поправок к основному закону страны, правительство России в полном составе ушло в отставку во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

На его место президент предложил назначить главу ФНС Михаила Мишустина. Госдума поддержала это решение.

Дмитрий Медведев указом главы государства занял пост заместителя председателя Совбеза.

Михаил Мишустин встретился с представителями парламентских фракций. СМИ стало известно, что депутаты раскритиковали четыре министерства и их руководителей.

Дмитрий Медведев заявил, что смена правительства является нормальным явлением в условиях происходящих в стране перемен. Он призвал чиновников спокойно работать до тех пор, пока будет назначен новый кабинет министров.

В составе правительства РФ вряд ли произойдут серьезные изменения. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что большинство министров сохранят свои посты. Тем более, что «правительство достаточно молодое».