Помпео отложил визит на Украину и в Белоруссию из-за событий в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео отложил ряд запланированных визитов из-за событий в Ираке. Он перенес поездки в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, а также на Украину и Кипр.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США. Он должен был отправится в Европу и Центральную Азию с 3 по 7 января. На какие именно числа поездку перенесли, пока не известно. В ведомстве пояснили, что Помпео необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы следить за ситуацией, которая происходит а Ираке. Он должен быть в курсе событий, чтобы обеспечивать безопасность американских граждан, которые там находятся.

Изменить планы Помпео заставили нападения, которые произошли в Ираке за последние дни. 29 декабря обстреляли расположенную районе Эт-Таджи военную базу с американскими военными, а 31 декабря участники акции протеста против авиаударов Вашингтона по иракским ополченцам попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Они оставили попытки прорваться внутрь лишь 1 января.

Ранее президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.