Помпео оправдал неудачу Patriot во время атаки на саудовские НПЗ
«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — приводит РИА «Новости» комментарий Помпео по провалу американского оружия.
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ королевстваПодробнее
Он также выразил недоумение по поводу того, что комплексы Patriot не смогли отразить атаку. Помпео отметил, что подобные системы работают с переменным успехом и снова обвинил Тегеран в случившемся.
14 сентября дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые принадлежат компании Saudi Aramco. После инцидента объем мировой добычи нефти существенно сократился и черное золото сильно подорожало.
За произошедшее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако Вашингтон винит в инциденте Иран.
18 сентября президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону договорились предпринимать совместные меры, чтобы стабилизировать мировые цены на нефть после диверсии.