Помпео оправдал неудачу Patriot во время атаки на саудовские НПЗ

Американские комплексы Patriot не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки дронов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что даже такие ракетные системы как Patriot не всегда срабатывают.

«Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают цели», — приводит РИА «Новости» комментарий Помпео по провалу американского оружия.

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Он также выразил недоумение по поводу того, что комплексы Patriot не смогли отразить атаку. Помпео отметил, что подобные системы работают с переменным успехом и снова обвинил Тегеран в случившемся.

14 сентября дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, которые принадлежат компании Saudi Aramco. После инцидента объем мировой добычи нефти существенно сократился и черное золото сильно подорожало.

За произошедшее ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако Вашингтон винит в инциденте Иран.

18 сентября президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд по телефону договорились предпринимать совместные меры, чтобы стабилизировать мировые цены на нефть после диверсии.