Помпео обвинил ВОЗ в сокрытии происхождения коронавируса

Доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса стал очередным доказательством политики дезинформации, которую продвигает Китай. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший госсекретарь США Майк Помпео.

В своем заявлении Помпео заявил, что Китай при поддержке ВОЗ продолжает скрывать за дезинформацией реальное происхождение возбудителя. Бывший чиновник обвинил главу всемирной организации Тедроса Гебрейесуса в замалчивании передачи коронавируса от человека к человеку, что привело к его распространению по всему миру.

«Уханьский институт вирусологии остается наиболее вероятным местом происхождения вируса, и ВОЗ к этому причастна», — подытожил Помпео.

Международная миссия экспертов ВОЗ в начале февраля 2020 года отправилась в Ухань, чтобы установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.

По итогам своей поездки они опубликовали доклад, в котором утверждается, что в качестве приоритетной версии рассматривается сценарий, в котором возбудитель мутировал во время передачи от одного животного к другому прежде чем перейти на человека. Авторы не исключили, что первоисточником были летучие мыши, но между ними и человеком было промежуточное звено, которое пока не выявили.

Менее вероятными версиями назвали передачу коронавируса через еду и лабораторное происхождение возбудителя.