Помпео обвинил Россией в пренебрежении стабильностью в киберпространстве

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в «пренебрежении стабильностью» в киберпространстве. Такое заявление он сделал после сообщений о том, что американский Минюст обвинил шесть россиян в хакерстве и сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС России.

В своем письменном заявлении Помпео подчеркнул, что Россия представляется поборником стабильности в киберпространстве, но на самом деле является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете.

«Мы призываем Россию положить конец этому безответственному поведению», — процитировало госсекретаря РИА «Новости».

Ранее Минюст США обвинил шестерых россиян, которых назвал сотрудниками ГРУ, в причастности к хакерским атакам, направленным против инфарструктур других стран. Речь идет в частности о распространении вируса NotPetya в 2017 году.

В российском МИД заявили агентству, что эти обвинения бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию.