Помпео обвинил Обаму в необоснованном риске связанным с Договором РСМД

Бывший президент США Барак Обама поставил на кон жизни американских граждан, выполняя пункты Договора о ликвидации и запрете испытаний ракет малой и средной дальности (РСМД). Об этом на своей странице в Twitter написал государственный секретарь США Майк Помпео.

«В Договоре РСМД было две стороны. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью», — говорится в сообщении.

США объявили о выходе из Договора РСМД 2 февраля 2019 года. Основанием стали обвинения в адрес России о создании ракеты 9М729.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков тогда же говорил, что военные готовы устроить брифинг по этой ракете и даже показать ее своим американским коллегам. Договор РСМД этой не предусматривает, но Москва готова пойти на такой шаг.

Но в ответ она ждет ответных действий со стороны США. Речь идет о системах противоракетной обороны Aegis Ashore, которые установили в Румынии и скоро появятся в Польше.

Рябков пояснил, что эти системы оснащены ракетами, которые попадают под действие Договора. Но на этот шаг Вашингтон не идет, а требует от России уничтожения ракеты, которая не нарушает ни одного из пунктов документа.

После выхода США из Договора РСМД, президент России Владимир Путин отметил, что страна не может в одностороннем порядке выполнять действие этого документа и заявил, что тоже замораживает его. После российский лидер пояснил, что США вышли из договора не из-за мифических нарушений России, а из-за своих интересов в Азии. Он напомнил, что глава Пентагона Марк Эспер сразу после окончания действия документа призвал разместить ракеты недалеко от Китая.



«Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть», — прокомментировал президент.

Договор о запрете на производство и испытание ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган.