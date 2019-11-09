Помпео обрушился с критикой на Россию и Китай

По словам госсекретаря, методы, которые использует Китай для подавления несогласных, «будут ужасающе знакомы бывшим восточным немцам». Россию он обвинил во вторжении в соседние страны.

Помпео отметил, что страны Запада должны осознавать, что они конкурируют с несвободными государствами в вопросе ценностей и защищать то, что было завоевано в 1989 году.

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Он отметил, что «Пекин активно создает свое собственное международное пространство» для «утверждения своей авторитарной системы и расширения влияния».

Помпео также предостерег от работы с китайским поставщиком телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies для создания сетей 5G.

Далее, Россия, «управляемая бывшим сотрудником КГБ, работавшим в Дрездене, вторгается к своим соседям и уничтожает политических оппонентов», заявил госсекретарь.

Представитель США добавил, что поставки энергоносителей в Европу не должны зависеть от российских властей.

Также, по словам Помпео, нерационально считать Россию «достойным партнером» на Ближнем Востоке, хотя Вашингтон и не против помощи других стран с целью давления на Иран.