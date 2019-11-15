Госсекретарь США Майк Помпео объяснил признание Соединенными Штатами Голанских высот израильской территорией и непризнание Крыма в качестве российского региона разными «фактическими обстоятельствами».

В ходе выступления в Хьюстоне, прошедшего в пятницу, у Помпео спросили, как поддержка американской администрацией аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением «российской аннексии» на Украине, пишет РИА «Новости». Под «аннексией» политики США традиционно понимают воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году по результатам проведенного на полуострове референдума.

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«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение (о признании Голанских высот — прим. ред.). Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», — сказал госсекретарь США.

По словам Помпео, в мире есть много «спорных мест» и «у каждого есть свои фактические обстоятельства». Что за обстоятельства сыграли для Соединенных Штатов решающую роль в случае с Голанскими высотами и в случае с Крымом, американский госсекретарь не уточнил.

«Есть набор международных норм и понятий, есть фактические обстоятельства, которые им противоречат, и там, где эти нормы выстраиваются, мы должны признать их», — пояснил Помпео.

Именно в соответствии с такой логикой Соединенные Штаты видят разницу между Крымом и Голанскими высотами, отметил госсекретарь.