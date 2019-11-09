Помпео назвали устаревшим эгоистом

Китайские СМИ раскритиковали госсекретаря США Майка Помпео после того, как он заявил об угрозе со стороны Москвы и Пекина. По их мнению, глава Госдепа переоценивает возможности своей страны.

«Помпео постоянно подчеркивает, что США и европейские государства объединяют единые ценности, а также требует от стран Евросоюза противостоять Китаю, России и Ирану, защищать позицию Вашингтона, которую американский дипломат называет „всеобщими западными интересами“. Следует ли считать такие эгоистичные гегемонистские настроения нормальным явлением?» — цитирует ТАСС политолога, порассуждавшего о заявлении Помпео для портала «Чжунго синьвэньван».

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По его мнению, Помпео и его коллеги «постепенно отдаляются от внешнего мира». Китайский политолог заметил, что поведение представителей Госдепа не соответствует уровню великой державы.

Китайские СМИ вспомнили, что в ходе посещения столицы Германии по случаю 30-летия с момента разрушения Берлинской стены Помпео при любой возможности пытался подчеркнуть американские интересы. В частности, призывал Германию отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei. Обозреватель выразил недоумение, зачем Европе поступаться собственными интересами и реализовывать безумные идеи времен холодной войны.

Авторы главной партийной газеты КНР «Жэньминь жибао» заметили, что Помпео не способен отвыкнуть от риторики времени холодной войны и «предпринимает бесполезные усилия, демонстрируя свои предрассудки».

В ходе саммита в Германии Майк Помпео призвал НАТО противостоять «авторитарным режимам» и защищать свободу. Среди главных угроз он назвал Россию и Китай.