Помпео назвал Россию и Иран причастными к «разжиганию насилия» в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Иран способствуют нагнетанию обстановки в Сирии. Такое мнение он выразил после заседания так называемой «малой группы» по Сирии. Встреча прошла в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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«США поддерживают усилия ООН по прекращению военных действий в Сирии. Нынешнее насилие, разжигаемое Ираном и Россией, усугубляет тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии и должно прекратиться, чтобы началось политическое урегулирование [конфликта]», — написал Помпео в Twitter.

Надо отметить, что в «малую группу» входят США, Великобритания, Франция, Германия, Иордания и Саудовская Аравия. Эти страны поддержали создание сирийского конституционного комитета. Его задача — положить конец военному кризису в САР.

Группа выпустила заявление по итогам заседания. В документе государства призвали к «незамедлительному и подлинному прекращению огня в Идлибе». Также они напомнили, что использование химического оружия в Сирии недопустимо. Кроме того, члены группы потребовали, чтобы при борьбе с терроризмом все стороны выполняли свои обязательства по международному праву. Об этом сообщил «Интерфакс».