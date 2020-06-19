Помпео назвал Болтона предателем

Болтон, например, рассказал, что во время саммита США — КНДР, Майк Помпео передал ему записку, в которой было сказано, что «Трамп несет ахинею». Также бывший советник по нацбесопасности выставил Трампа малообразованным и глупым.

Впрочем, в администрации Белого дома уже ответили на все упреки Болтона, назвав его книгу лживой. Такого же мнения придерживается Помпео.

«Америка президента Трампа — это сила добра», — заявил госсекретарь.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Болтона в отсутствии патриотизма и «жульничестве», пишет «Газета.ru». Она считает, что Болтон должен был выступить во время процесса импичмента Трампа, но этого не сделал, а теперь просто пытается заработать деньги на грязной политической игре.

Помимо эпизода с Майком Помпео в книге также рассказывается, что Трамп думал, что Финляндия входит в состав России, а в Великобритании нет ядерного оружия. Также американский президент якобы просил Китай помочь выиграть на выборах 2020 года.