Помпео на встрече с Лавровым предостерег Россию от «вмешательства»

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник. Он решил обсудить вопрос вмешательства России во внутренние дела США, а также обвиненного в шпионаже американского гражданина Пола Уилана.

«Мы поднимали вопрос и вмешательства в наши внутренние дела. Я совершенно четко дал понять, что это неприемлемо. Администрация президента Трампа всегда будет уделять огромное внимание обеспечению целостности и честности наших выборов. Ни Россия, ни одна другая страна не имеет права предпринимать усилия для подрыва этого процесса», — сказал Помпео по итогам встречи.

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Он пригрозил, что на подобные действия незамедлительно последует реакция США. Лавров на это заметил, что Москва не раз заявляла о безосновательности любых обвинений в свой адрес по поводу вмешательства во внутриполитические дела США.

«Мы понимаем, что совместной работе продолжала, да и продолжает мешать, волна подозрений применительно к России, которая буквально захлестнула Вашингтон», — добавил глава МИД России.

Он сообщил, что «все спекуляции относительно мнимого вмешательства во внутренние процессы США безосновательны» и у американцев нет никаких доказательств этой теории.

Лавров также отметил, что после выборов президента США в 2016 году Москва пыталась связаться с администрацией Барака Обамы и много раз предлагала разобраться в звучавших подозрениях, но «ответа не было».