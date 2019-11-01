  • Помпео и Чавушоглу обсудили общие интересы в Сирии

    01 ноября 2019, 21:28

    Ирина Нагайникова

    Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

    Морган Ортанус, руководитель пресс-службы Госдепартамента США, опубликовал на сайте ведомства информацию о разговоре политиков.

    В ходе разговора Помпео указал, что необходимо «придерживаться духа и буквы» заявления США и Турции от 17 октября, чтобы продвигать общие интересы в Сирии.