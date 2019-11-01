Помпео и Чавушоглу обсудили общие интересы в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
Морган Ортанус, руководитель пресс-службы Госдепартамента США, опубликовал на сайте ведомства информацию о разговоре политиков.
В ходе разговора Помпео указал, что необходимо «придерживаться духа и буквы» заявления США и Турции от 17 октября, чтобы продвигать общие интересы в Сирии.