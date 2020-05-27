Помпео: Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майк Помпео пришел к выводу, что Гонконг больше не сохраняет автономию по отношению к Китаю. Об этом сообщил «Царьград».
«Сегодня я уведомил Конгресс, что Гонконг больше не автономен от Китая, учитывая ситуацию на месте. США поддерживают народ Гонконга», — написал дипломат в соцсетях.
Уточняется, что Гонконг вновь охватили массовые протесты из-за законов Китая о национальной безопасности. Они предусматривают запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность.