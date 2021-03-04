Помпео допустил участие в выборах президента США

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не исключает своего выдвижения в президенты в 2024 году. Однако для этого нужно, чтобы этого не сделал Дональд Трамп.

Бывший высокопоставленный дипломат заявил в прямом эфире, что может выдвинуть свою кандидатуру на высший государственный пост, если этого же не сделает экс-президент Дональд Трамп, рассказал он в эфире канала Fox News.

«Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Ведь мы с вами давно являемся частью консервативного движения», — ответил Помпео на вопрос телеведущего информационного канала об амбициях возможного главы государства.

В своем первом появлении на публике спустя шесть недель после ухода с поста президента США Дональд Трамп сделал несколько далекоидущих опровержений и заявлений. Он подтвердил, что его политическая карьера не закончена и он не собирается создавать новую партию. По его мнению, республиканцы сплотят ряды и станут сильнее, чем когда-либо прежде.

На днях сенатор-республиканец Митт Ромни, который на прошлых выборах голосовал за другого кандидата, заявил, что у Трампа есть все шансы выступить в качестве кандидата в 2024 году.