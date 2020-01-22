Помпео будет счастлив дать показания по делу об импичменте Трампа

«Если законом потребуется, чтобы я дал показания, то, как говорил раньше, буду счастлив это сделать», — такое заявление сделал Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом.

Ранее американский Сенат одобрил резолюцию о возможности проведения процедуры импичмента в ускоренном режиме верхней палатой Конгресса, сообщила «Газета.ru».