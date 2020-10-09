«Поможет только время». Трехсторонние переговоры по Карабаху не принесут мир, но смогут остановить огонь

Трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху в Москве сами по себя являются прорывом. Однако они не принесут конфликтующим сторонам мир, но могут остановить взаимные обстрелы. При этом разрешить конфликт поможет только время.

Об этом «360» рассказал генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он отметил, что итогом трехсторонних переговоров в столице мог стать какой-нибудь прорыв по текущей ситуации в Карабахе, но вероятность этого события была очень невелика. На момент публикации новости переговоры идут уже шесть часов.

При этом сами переговоры в каком-то смысле и стали таким прорывом. Потому что еще два дня назад президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что видит только военное решение проблемы. Сегодня, когда уже шли переговоры, он еще раз заявил, что мирное решение будет результатом военного. Это указывает на то, что Азербайджан в принципе был настроен на военную победу, подчеркнул Журавлев.

«То, что в этой ситуации вообще прошли дипломатические переговоры — это огромный успех. Они станут основой для дальнейших, более предметных переговоров. Но пока обе стороны воюют. Война продолжается, но возможность ее прекратить все-таки есть. А вот пару дней назад я не видел такой возможности в принципе. Потому что не было институтов и механизмов, через которые это прекращение могло бы состояться», — отметил он.

Собеседник подчеркнул, что проблема Нагорного Карабаха не может решиться разговорами в Москве. Однако она не могла решиться и обстрелами в Нагорном Карабахе, потому что не имеет военного решения.

«Здесь я с Алиевым не согласен, потому что, даже если бы Азербайджан одержал полную военную победу, это перевело бы конфликт на уровень партизанской войны. Ни армяне, ни азербайджанцы — я не говорю про Армению и Азербайджан, простые люди — не признают чью-то победу. Армяне — азербайджанскую, азербайджанцы — армянскую», — пояснил Журавлев.

Генеральный директор института региональных проблем отметил, что одна победа уже была — «армяне в первую карабахскую войну фактически весь Карабах взяли под себя». Журавлев уверен — если бы была возможность на этом успокоиться, нынешней войны просто бы не было.

«Единственное, что у нас есть — это время, потому что переговоры сами по себе не приведут к миру. Они приведут к окончанию взаимных обстрелов, но не к миру. Потому что для каждого из этих людей Карабах является родиной, и он его отдать никому не готов. А невозможно одну и ту же вещь дать двум людям. Поможет только время — если бы возникла стабильная ситуация, в которой Карабах находился бы очень долго, то дальше сама привычка к этой ситуации могла бы успокоить, могла бы стать выходом», — заключил он.