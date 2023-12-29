Мир 29 декабря 2023, 23:07 Помощница Залужного призвала украинцев идти на службу, потому что «все равно все умрут» Помощница Залужного Мартынюк призвала идти в ВСУ, так как все равно все умрут РИА «Новости»

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Родителям украинских военных не следует беспокоиться, что их сыновей отправляют на передовую, где они могут умереть, так как смерть «все равно настигнет всех». Об этом заявила внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк в эфире YouTube-канала ISLND TV.

«Не нужна эта истерия. Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет», — отметила она.

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По мнению Мартынюк, родителям нужно верить, что их сыновья «действительно герои» и «цвет нации». Украинцам не следует думать о вероятной кончине на поле боя.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец заявил, что новый закон о мобилизации на Украине противоречит конституции. По его словам, в проекте есть нормы, которые ограничивают права украинцев.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что Валерий Залужный начал открытую войну против украинского президента Владимира Зеленского. Именно он заставил главу государства мобилизовать от 450 до 500 тысяч украинцев. Политик выразил уверенность, что правительство страны разрушается, а Франции не следует «поддерживать эту бойню».