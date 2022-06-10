Помощница Митволя не подтвердила задержание экс-префекта САО Москвы

Информация о задержании бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя сотрудниками ФСБ в аэропорту Внуково является недостоверной. Об этом «360» сообщила его помощница Инга.

«Эта информация не подтверждена. Ее СМИ выложили, а мне потом сами позвонили. Сначала выкладывают, а потом уточняют, как-то странно. Пока ничего не подтверждено», — заявила она.

При этом помощница подтвердила, что сейчас Митволь действительно находится в аэропорту Внуково. Там он общается с сотрудниками воздушной гавани.

«Он общается с сотрудниками, никаких обвинений ему не выдвигали. Суть общения конфиденциальна, никто не знает, о чем они говорят», — добавила Инга.

Ранее РБК написал, что ФСБ задержала Митволя в аэропорту Внуково. По предварительным данным, он пытался вылететь в Дубай.

Сообщалось, что бывшего префекта Северного административного округа Москвы и бывшего заместителя главы Росприроднадзора подозревают в хищении 900 миллионов рублей.