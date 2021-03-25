Помощница Меган Маркл уволилась

Помощница супруги принца Гарри Меган Маркл уволилась, не проработав у герцогини Сассекской и года. Об этом сообщила Daily Mail.

Начальница штаба Сассексов Кэтрин Сен-Лоран отказалась от должности, которую получила в апреле 2020 года. В ее обязанности входили набор персонала и общение со СМИ от лица принца Гарри и Маркл. Супруги очень ценили профессиональные качества Сен-Лоран, написал сайт eg.ru.

Причина увольнения не известна. Пара называла помощницу «невероятным активом», поэтому ее увольнение оказалось неожиданным.

«Ее лидерство и опыт работы в двух организациях, которые имеют огромное влияние в мире — Фонде Билла и Мелинды Гейтс и Pivotal Ventures, делают ее невероятным активом, и мы очень рады, что она в нашей команде», — отзывались они о помощнице.

Место Сен-Лоран займет Джеймс Холт, занимающийся связями с общественностью в Великобритании. Однако теперь все отношения со СМИ он будет регулировать из США.

Кэтрин Сен-Лоран — канадка по происхождению, раньше работала в фонде американского предпринимателя Билла Гейтса и его жены Мелинды. Друзья описывали ее как «дерзкую, справедливую и готовую к жесткому разговору».