Помощники Байдена вырезали его шутку про уход США из Афганистана

Президент США Джо Байден пошутил во время ответа на вопрос про американцев, которые остались в Афганистане. Однако помощники американского лидера вырезали этот момент из его выступления.

Во время пресс-конференции журналист спросил Байдена, как президент поступит, если американские солдаты останутся в Афганистане после крайнего срока — 31 августа. Байден сперва ухмыльнулся, а затем начал отвечать на вопрос — однако в этот момент запись звука оборвалась. По данным RT, Байден сказал: «Ты будешь первым, кому я позвоню».

На такой поступок Байдена другие политики отреагировали негативно. Член палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексон назвал президента больным и подчеркнул, что тот должен немедленно уйти в отставку.

«Когда Байдена спросили, что он будет делать, если американцы окажутся запертыми в ловушке в Афганистане после 31 августа, он смеется, а его кураторы отключают звук. Для него это одна большая шутка. Это не смешно!» — сказал он.

Во время прошлой пресс-конференции Джо Байден ошибся в названии города, когда отвечал на вопрос об участии Вашингтона в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула. По словам президента, США постоянно контактирует с «Талибаном»* в афганской столице и столице Катара «Дахо». В публикации Белого дома позднее уточнили, что Байден имел в виду Доху.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.