Мир 20 января 2024, 08:31 Помощники Байдена предупредили, что Киев быстро падет без помощи США NBC: помощники Байдена отвели Киеву двухнедельный срок до падения без помощи США официальный сайт президента Украины / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Помощники американского президента Джо Байдена предупредили конгресс США, что Россия может победить в украинском конфликте за несколько недель или месяцев, если законодатели не одобрят финансирование для Киева. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на свои источники.

Выступление помощников Байдена перед конгрессменами состоялось на закрытом совещании в среду, 17 января. До этого телеканал CNN сообщал, что президент США обсуждал с законодателями текущие возможности Киева. По его словам, оружие и боеприпасы ВСУ стремительно истощаются.

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Аналогичное заявление сделали советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, глава нацразведки США Аврил Хейнс и представитель Белого дома Джон Кирби.

Военный обозреватель Виктор Литовкин отмечал, что тему предоставления Киеву оружия в США используют для внутриполитической борьбы. Вашингтон заявлениями об истощении вооружения Украины пытается надавать на республиканцев и выбить финансирование на новый пакет помощи.