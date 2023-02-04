Мир 04 февраля 2023, 17:04 Помощника премьер-министра Японии уволили из-за слов о представителях ЛГБТ Премьер Японии Кисиди уволил помощника за высказывания о секс-меньшинствах

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Помощник премьер-министра Японии Масаеси Араи отправился в отставку из-за некорректных высказываний о секс-меньшинствах. Об этом изданию NHK сообщил глава японского правительства Фумио Кисида.

«К таким ситуациям я отношусь очень серьезно, поэтому решил отправить его в отставку», — сказал он.

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По данным источника, отставка связана с позицией Араи по легализации однополых браков. В беседе с коллегами он якобы заявлял, что ему неприятно видеть представителей ЛГБТ, а жить с ними рядом он бы точно не захотел.

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«Довольно много людей покинут нашу страну, если мы легализуем однополые браки, общество серьезно изменится», — привело слова Араи издание.

После своего выступления политик извинился и взял свои слова обратно. По его словам, он просто выражал свое личное отношение к вопросу, которое различается с точкой зрения Кисиды.

Япония на данный момент осталась единственной страной «Большой семерки», в которой не признали однополые браки.