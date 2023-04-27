27 апреля 2023, 04:52
Помощника капитана траулера «Амур» осудили в Японии
Помощника капитана судна «Амур» Добрянского осудили в Японии
Помощника капитана траулера «Амур» Павла Добрянского осудили в Японии. Судно два года назад столкнулось со шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Жертвами стали три человека. Об этом сообщило РИА «Новости».
Окружной суд Асахикава назначил Добрянскому три года лишения свободы с отсрочкой приговора на пять лет. Как пояснил агентству адвокат третьего помощника капитана «Амура», моряк не будет отбывать наказание в тюрьме, несмотря на то, что признан виновным. Но в случае повторного нарушения этот срок будет добавлен к новому.
Реклама
У Добрянского нет японской визы, на руках у него только паспорт моряка. Помощника капитана передадут иммиграционной службе и депортируют в Россию.
Корабль «Амур» 26 мая 2021 года шел из Корсакова в Момбэцу на Хоккайдо с грузом краба. В 23 километрах от порта он столкнулся со шхуной Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось.Трое рыбаков погибли.
Российский траулер «Амур» был выпущен из японского порта в июле 2021 года. Все морякам вернули документы, они отправились домой.
Суд
Япония
Реклама
Реклама