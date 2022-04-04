Украинский блогер снял ролик о подпольных вечеринках в Киеве. Среди прочих отдыхающих, предположительно, заметили помощника главы офиса Президента Украины Сергея Лещенко.

Украинский блогер и бывший ведущих «Орла и решки» Антон Птушкин снял ролик о подпольной жизни Киева после отступления российской армии. Он показал, что в городе проводят «секретные вечеринки», на одну из которых его пригласили.

На видео в подвальном баре играет клубная музыка, работает диджей. Люди пьют «за победу» и веселятся, расклеивают по стенам агитационные плакаты. Здесь же, по словам Птушкина, принимают пожертвования на помощь украинской армии.

«Многие из присутствующих — волонтеры», — подчеркнул Птушкин. При этом среди развлекающихся киевлян Птушкин заметил человека, похожего на помощника главы офиса президента Украины, депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Блогер даже спросил его, нормально ли проводить подобные вечеринки в условиях военных действий,

«Да. Это то, что сейчас нужно нашему городу», — ответил он.

Ролик снят на английском языке и ориентирован на западного зрителя. Внимание на материал обратил Telegram-канал «Картель».