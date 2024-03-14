Мир 14 марта 2024, 03:00 Помощник жены Байдена домогался коллег и обсуждал их пенисы NYP: пенисы коллег 10 лет были объектом внимания помощника жены Байдена РИА «Новости»

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Личный помощник первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал более 10 лет домогался своих коллег на рабочем месте и обсуждал их половые органы. Об этом написала американская газета The New York Post.

По данным издания, Бернал «неоднократно говорил на рабочем месте о размерах пенисов сотрудников». Таким образом, чиновник злоупотреблял своим положением, делая «неприемлемые заявления о личной жизни коллег».

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«Сотрудникам говорил, что его „защищает“ Джилл», — указали в статье.

Речь идет о личной связи Бернала с семьей Байдена и его особой дружбе с женой действующего президента. Сам же Энтони Бернал отрицает все обвинения в свой адрес и называет их необоснованными нападками.

Ранее бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. По ее словам, американский лидер домогался ее еще в начале 90-х, когда занимал пост сенатора.