Помощник Зеленского заявил о финальной стадии получения кораблей от России

«Процесс возвращения малых бронированных катеров „Бердянск“ и „Никополь“, а также буксира „Яны Капу“, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — цитирует издание помощника президента Украины Андрея Ермака.

МИД опроверг сообщения СМИ о возвращении Украине задержанных кораблей Подробнее

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники сообщил, что Россия приняла решение вернуть корабли до встречи в «нормандском формате», а дату и время передачи уже согласовывают.

МИД Россиио, комментируя эту информацию, отметили что Киеву предлагали забрать задержанные в Керченском проливе военные корабли. При условии дать гарантии сохранить суда в качестве вещественных доказательств.

В министерстве также уточнили, что договоренности о передаче кораблей украинской стороне до саммита в «нормандском формате» не было.

5 ноября прошлого года Россия арестовала в Керченском проливе украинские суда, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь и нарушившие ее границы. На их борту в общей сложности находилось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.

Украинские моряки и сотрудники СБУ 7 сентября были возвращены на родину в рамках взаимного обмена пленными.