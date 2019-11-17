  • Помощник Зеленского заявил о финальной стадии получения кораблей от России

    17 ноября 2019, 02:18

    Александра Каширина

    Процесс передачи назад Украине ее кораблей ВМС, которые были задержаны год назад в Керченском проливе, находится на стадии завершения. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, сообщило украинское издание «Новое время».

    «Процесс возвращения малых бронированных катеров „Бердянск“ и „Никополь“, а также буксира „Яны Капу“, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе», — цитирует издание помощника президента Украины Андрея Ермака.

    МИД опроверг сообщения СМИ о возвращении Украине задержанных кораблей

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    Ранее «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники сообщил, что Россия приняла решение вернуть корабли до встречи в «нормандском формате», а дату и время передачи уже согласовывают.

    МИД Россиио, комментируя эту информацию, отметили что Киеву предлагали забрать задержанные в Керченском проливе военные корабли. При условии дать гарантии сохранить суда в качестве вещественных доказательств.

    В министерстве также уточнили, что договоренности о передаче кораблей украинской стороне до саммита в «нормандском формате» не было.

    5 ноября прошлого года Россия арестовала в Керченском проливе украинские суда, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь и нарушившие ее границы. На их борту в общей сложности находилось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.

    Украинские моряки и сотрудники СБУ 7 сентября были возвращены на родину в рамках взаимного обмена пленными.