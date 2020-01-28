Помощник Зеленского посчитал провальным скандальное выступение Зеленского в Польше
Об этом со ссылкой на источник в офисе сообщил Telegram-канал «Резидент». Инсайдер утверждает, что Ермак был очень недоволен речью, которую Зеленский произнес в Польше.
«Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине», — рассказал источник канала.
Речь идет о заявлении Зеленского на мероприятии по случаю 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау».
При этом существует мнение, озвученное «Резидентом», что слова Зеленского были неправильно трактованы.
Тем не менее, высказывание украинского президента высмеяли даже в Верховной раде. Нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский иронично отметил, что ближе к местным выборам для поднятия рейтинга надо обвинить СССР в «Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии».