Помощник Зеленского посчитал провальным скандальное выступение Зеленского в Польше

Андрей Ермак, помощник президента Украины Владимира Зеленского, назвал его заявление о равной ответственности фашистской Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны, провальным.

Об этом со ссылкой на источник в офисе сообщил Telegram-канал «Резидент». Инсайдер утверждает, что Ермак был очень недоволен речью, которую Зеленский произнес в Польше.

«Помощник президента высказал мнение, что он не может контролировать все, а каждый такой провал дорого стоит Украине», — рассказал источник канала.

Речь идет о заявлении Зеленского на мероприятии по случаю 75-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау».

При этом существует мнение, озвученное «Резидентом», что слова Зеленского были неправильно трактованы.

Тем не менее, высказывание украинского президента высмеяли даже в Верховной раде. Нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский иронично отметил, что ближе к местным выборам для поднятия рейтинга надо обвинить СССР в «Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии».