Помощник Зеленского похвастался, что разговор с Путиным велся на равных

Разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского по поводу обмена заключенными проходил «на равных». Помощник украинского лидера Андрей Ермак отметил, что невежливое поведение с Зеленским само по себе невозможно.

О том, как проходил диалог между президентами России и Украины, Ермак рассказал изданию «Украинская правда».

«Позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов», — подчеркнул помощник Владимира Зеленского.

По словам Ермака, во время общения ни одна из сторон не повысила голос. Кроме того, реализованным оказалось все, о чем договорились Путин с Зеленским.

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«Думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения», — заметил Андрей Ермак.

Сложности, которые возникли в процессе освобождения, имели отношение только к «юридическим процедурам». Помощник Зеленского уточнил, что, например, украинские граждане находились в разных российских городах.

Обмен задержанными между Москвой и Киевом состоялся 7 сентября. С обеих сторон на родину вернулись по 35 граждан. Их доставили в столицы государств на самолетах.