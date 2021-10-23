Помощник Зеленского не смог прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг украинского президента

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не сумел прямо ответить на вопрос об офшорном скандале вокруг студии «Квартал 95», которую когда-то создал вместе с нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Ему задали вопрос о том, не собирается ли Зеленский перевести на Украину деньги, которые хранятся в офшорах, и заплатить с них налоги.

«Студия „Квартал 95“ является одним из самых крупных налогоплательщиков в медиабизнесе. Больше мне комментировать нечего», — сказал Шефир. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал так называемое «досье Пандоры» о том, что некоторые мировые лидеры якобы могут быть причастными к офшорным схемам. В списке опубликованных фамилий был и президент Украины Зеленский. Позже он подтвердил, что у него есть офшорные счета, но отметил, что они никогда не были задействованы в отмывании денег.

Позже некоторые журналисты издания «Следствие.Инфо» сняли фильм об офшорных счетах Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского. Там говорится, что офшорные компании собственников «Квартала 95» якобы могли быть задействованы для приобретения элитного жилья в британской столице.

На днях Зеленский сказал по поводу офшорного скандала, что до 2019 года его деятельность тоже была широко известна. Он был популярным шоуменом, который посвящал свое время работе на телевидении и в других СМИ. Зеленский заверил, что и после 2019 года отмыванием денег не занимался ни он сам, ни кто-то другой из студии «Квартал 95».