Помощник Трампа прочит ему Нобелевскую премию мира

По словам О’Брайена, глава Белого дома «войдет в историю как великий миротворец». Политик, продолжил помощник, «принес мир Израилю и ОАЭ» — при посредничестве США эти страны подписали соглашение о полноценном политическом и экономическом сотрудничестве.

Также Трамп заключил «историческое соглашение по Афганистану» — в феврале США, официальные афганские власти и запрещенная в России террористическая группировка «Талибан» договорились о поэтапном выводе американских войск из страны.

Кроме того, по мнению помощника, именно Трамп добился перемирия в Сирии при вводе на север республики турецких войск в октябре 2019 года. А также предотвратил войну с Северной Кореей.

О’Брайен рассчитывает, что через какое-то время Трампа выдвинут на Нобелевскую премию.