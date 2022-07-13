Помощник Шольца назвал точные даты отказа Германии от российского угля и нефти

Полный отказ Германии от российского угля произойдет 1 августа, от нефти — 31 декабря. Об этом объявил на Сиднейском энергетическом форуме помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис, сообщило агентство Reuters.

«Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь», — объявил он.

Помощник канцлера ФРГ Олафа Шольца назвал точные сроки. Так, 1 августа страна прекратит закупки угля, 31 декабря — нефти. По его словам, ранее на Россию приходилось по 40% потока этих энергоресурсов в Германию. Теперь властям предстоит найти способ заполнить пробел, который появится в случае отказа Евросоюза от 158 миллиардов кубометров российского газа в год.

Французский политик Марин Ле Пен ранее предупредила, что газовое и нефтяное эмбарго не повлияют на экономику России, но нанесут вред Европе. Она сравнила эти санкции с харакири.