Помощник президента Украины появился на публике после покушения на жизнь
Советник президента Украины Сергей Шефир впервые выступил после покушения на его жизнь. Он заявил, что не знает, почему его пытались убить, однако назвал «идиотскими» версии о том, что произошедшее якобы может быть связано с конфликтами внутри команды Владимира Зеленского.
Его слова процитировало РИА «Новости».
«Покушение было совершено с целью запугивания высшего эталона власти, но надо понимать, что президент Владимир Александрович (Зеленский — прим. ред.) у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает», — сказал он.
Он рассказал, что они ехали, когда вдруг услышали выстрелы и несколько пуль попали в водителя. Однако тот повел себя по-геройски: не остановился и продолжил ехать дальше, на большей скорости. Шефир сразу же позвонил в полицию, министру МВД.
Шефир уточнил, что правоохранители сработали оперативно. Он добавил, что остановил машину прямо на дороге, увидев скорую помощь. Врачи быстро забрали раненого водителя и оказали ему помощь. По словам советника президента, его жизни сейчас ничего не угрожает.
Шефир подчеркнул, что не понимает причин покушения. При этом он назвал «идиотскими» версии о том, что нападение могло произойти из-за конфликтов в команде президента. Он подчеркнул, что это фейк и никаких разногласий в команде Зеленского нет.
Президент Украины отреагировал на случившееся. Он назвал «слабостью» нападение на своего друга и заявил, что ответ на такие действия будет сильным.