Помощник президента США Салливан: правительство Штатов помешает России обойти санкции

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны планируют помешать России обойти санкции Запада. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, он отметил, что эта задача будет приоритетной для Белого дома.

«Блокирование этих лазеек станет ключевым моментом с точки зрения возложения на Россию последствий…» — рассказал Салливан.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова принять у себя те компании, которые покинули Россию.