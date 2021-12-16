facebook_pixel
    16 декабря 2021, 18:28

    Помощник президента России Ушаков встретился с советником Байдена Салливаном

    Арина Бобкова

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    В ходе беседы политики обсудили ситуацию на границе с Украиной. Салливан отметил, что представители США обеспокоены «сосредоточением российских войск» рядом с украинской границей. Ушаков же подчеркнул, что российские военные не несут угрозы для страны.

    «США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности», — сказано в официальном сообщении Белого дома.