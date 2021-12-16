Помощник президента России Ушаков встретился с советником Байдена Салливаном

Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщила «Политика сегодня».

В ходе беседы политики обсудили ситуацию на границе с Украиной. Салливан отметил, что представители США обеспокоены «сосредоточением российских войск» рядом с украинской границей. Ушаков же подчеркнул, что российские военные не несут угрозы для страны.

«США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности», — сказано в официальном сообщении Белого дома.